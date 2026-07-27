Il Milan si sta preparando per la stagione 202627, con particolare attenzione al mercato e alla rosa. La squadra, guidata da Ruben Amorim, si trova a Perth, in Australia, dove il 5 agosto affronterà l’Inter in un’amichevole. Tra i giocatori, Comotto potrebbe rimanere in rosa, con il ruolo di vice Modri. La squadra prosegue gli allenamenti in vista delle prossime partite ufficiali.

Il Milan continua a lavorare sia sul mercato sia in vista della stagione 202627. La squadra guidata da Ruben Amorim è arrivata a Perth in Australia, dove il 5 agosto giocherà il derby contro l'Inter, in un'amichevole molto suggestiva. Sarà la seconda partita pre-stagionale per i rossoneri (la terza se consideriamo quella a porte chiuse contro il Perth): il Diavolo ha giocato negli scorsi giorni contro il Celtic pareggiando 2-2 grazie a una bella doppietta di Camarda. promowebappUn primo tempo difficile per il Milan dove però si è distinto Comotto: il mediano classe 2008 è stato tra i più positivi nei primi 45 minuti di gioco. Le sue qualità sul terreno di gioco sono state evidenti: L'indiscrezione di Luca Bianchin: Comotto resta al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Comotto pronto a restare al Milan: contesto ora ideale. Può essere il vice Modri?

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Comotto Staying at Milan Camarda to Sampdoria | That Milan Podcast

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