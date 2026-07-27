Durante la Racing Night di Misano, il campionato Civ 2026 ha segnato una svolta verso le ultime gare, sebbene non abbia ancora deciso la classifica finale. La serata ha evidenziato come gli errori e le occasioni mancate possano influenzare il risultato, dando un'idea più chiara delle strategie da adottare nelle prossime tappe. La stagione si avvicina alla conclusione con le corse di Cremona e Vallelunga.

A Misano il Civ 2026 ha superato idealmente la linea che separa la prima parte della stagione dalla volata finale. Non tanto perché la Racing Night abbia assegnato verdetti definitivi, quanto perché ha iniziato a rendere più chiaro il peso degli errori, degli zeri e delle occasioni ancora disponibili. A due terzi del campionato, con Cremona e Vallelunga ancora da disputare, le classifiche non vanno più lette solo in verticale, guardando chi è davanti e chi insegue. Bisogna leggerle in profondità, quanti punti restano davvero sul tavolo, chi ha già consumato i margini di sicurezza, chi ha ancora una Superpole Race da giocarsi e chi, invece, può soltanto affidarsi alle quattro manche tradizionali rimaste. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Civ 2026 verso la volata di Cremona e Vallelunga in Superbike

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