Chi l’ha visto? Raffaella Griggi in pole position per la conduzione

Da ildifforme.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Raffaella Griggi è stata confermata come nuova conduttrice del programma televisivo “Chi l’ha visto?”. È stata avvistata in viale Mazzini, e si dice che abbia il supporto di un noto dirigente dell’emittente. La nuova stagione del programma dovrebbe andare in onda tra circa due mesi. Le voci riguardanti il cambio alla conduzione circolano da tempo, ma ora si ha una conferma ufficiale.

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Raffaella Griggi è la nuova conduttrice di Chi l'ha visto? E' stata avvistata in viale Mazzini e gioverebbe della stima di Paolo Corsini Mancano due mesi alla messa in onda della nuova stagione diChi l’ha visto?, le indiscrezioni pullulano ma adessoTodaydà per certo un nome:Raffaella Griggi. La scelta da parte della Rai sembra che voglia ricadere su un volto meno noto ma su uno degli storici inviati, così da non perdere tutte le caratteristiche tipiche del format e che ne hanno decretato il successo trentennale. Nell’ultimo periodo si è parlato molto di possibili sostituti e negli ultimi giorni c’erano alcuni nomi che circolavanocome possibili sostituti di Federica Sciarelli, tra questi:Francesco Paolo Del Re, Chiara Cazzaniga, Veronica Briganti e Raffaella Griggi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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