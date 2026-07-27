Da quando è stato annunciato il cast di Spider-Man: Brand New Day, una domanda continua a monopolizzare la discussione: chi interpreta davvero Sadie Sink? Marvel e Sony stanno trattando la questione come un segreto di Stato, e ogni nuovo trailer sembra studiato per complicare ulteriormente le cose (e non offrire risposte). L'ultima clip diffusa in occasione del San Diego Comic-Con è l'esempio perfetto. Sink compare per pochi istanti, osserva Peter Parker e scompare dalla scena. È una presenza fugace, ma sufficiente a riaccendere il dibattito. Da mesi la teoria più accreditata è quella di Jean Grey, anche perché l'ingresso degli X-Men nel MCU è ormai soltanto una questione di tempo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Chi interpreta Sadie Sink in Spider-Man: Brand New Day? Tutto quello che sappiamo sul suo misterioso personaggio

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Is Sadie Sink ******** in Spider-Man: Brand New Day!

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