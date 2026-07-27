Chi copia chi La guerra dell’AI tra Cina e Stati Uniti

Da formiche.net 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La guerra dell’Intelligenza Artificiale è meno rumorosa di quella tradizionale. Ma non per questo meno pericolosa. Nel grande gioco delle tecnologie di ultima generazione, dove quella cinese, a basso costo ma decisamente più rischiosa per la sicurezza nazionale si scontra con quella americana, più di qualità e forse più avanzata, Washington e Pechino continuano a inseguire la supremazia globale. Nell’attesa che anche l’Europa giunga a una propria sovranità tecnologica, Pechino ne approfitta per accusare gli Stati Uniti di addestrare l’Intelligenza Artificiale con i modelli cinesi, rimandando al mittente dunque le accuse di Washington secondo cui sono le aziende cinesi ad usare i modelli più avanzati americani. 🔗 Leggi su Formiche.net

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