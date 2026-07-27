chemioterapia infantile le cose fondamentali da sapere

Notizia in breve

Un trattamento di chemioterapia è stato somministrato a un bambino affetto da tumore. La terapia ha coinvolto l'uso di medicinali per eliminare le cellule tumorali, come indicato nel Manuale MSD. La chemioterapia, spesso associata a effetti collaterali e a una malattia che può non essere definitiva, viene utilizzata in casi di tumori pediatrici. Non sono state fornite ulteriori dettagli sul tipo di tumore o sull'esito del trattamento.