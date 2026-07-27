Chemioterapia infantile le cose fondamentali da sapere
La chemioterapia infantile utilizza farmaci per eliminare le cellule tumorali. È un trattamento che può comportare effetti collaterali e complicazioni, anche se non sempre porta a una guarigione definitiva. Il termine suscita spesso preoccupazioni, ma i medici ne precisano l'uso come parte di un percorso terapeutico. La terapia viene applicata secondo protocolli specifici e può variare in durata e intensità.
Solo il termine chemioterapia porta con sé pensieri difficilmente positivi. Anche se si tratta, come descritto dal Manuale MSD, di un trattamento con medicinali per distruggere le cellule tumorali, questa terapia rimanda a una malattia tumorale che non sempre risulta definitiva o del tutto priva di conseguenze. Applicata all’età pediatrica questo pensiero diventa ancora più marcato. Dietro la parola chemioterapia c’è però una delle storie di maggior successo dell’oncologia moderna. Uno studio pubblicato su PLOS ONE, infatti, ha mostrato che la sopravvivenza a 5 anni dei tumori pediatrici è passata dal circa 63% nella seconda metà degli anni Settanta all’85% nell’ultimo decennio. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
Notizie e thread social correlati
Meningite infantile: tutto quello che c’è da sapereÈ stata annunciata una serie di casi di meningite infantile, che ha portato a un intervento rapido da parte delle autorità sanitarie.
Si parla di: Chemioterapia infantile le cose fondamentali da sapere.
Chemioterapia infantile le cose fondamentali da sapereParliamo di chemioterapia infantile, della sua efficacia, di come viene eseguita e degli effetti collaterali sui bambini. gravidanzaonline.it
Tumori. Quando la chemioterapia peggiora le coseEssendo tossica per i tessuti sani li stimola a produrre delle sostanze che difendono l’organismo e il tumore dall’effetto dei farmaci. Il problema soprattutto nei tumori in stadio avanzato. La ... quotidianosanita.it