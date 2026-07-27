chemioterapia infantile le cose fondamentali da sapere

Notizia in breve

La chemioterapia infantile utilizza farmaci per eliminare le cellule tumorali. È un trattamento che può comportare effetti collaterali e complicazioni, anche se non sempre porta a una guarigione definitiva. Il termine suscita spesso preoccupazioni, ma i medici ne precisano l'uso come parte di un percorso terapeutico. La terapia viene applicata secondo protocolli specifici e può variare in durata e intensità.