Un dettaglio di una scultura in legno è l’indizio che apre la nuova puntata del gioco dell’estate, riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo. Questa immagine è al centro di un quiz che invita a scoprire a cosa si riferisce il nome “CercaBergamo”. La scultura rappresenta il dettaglio chiave per rispondere alla domanda e avanzare nel gioco.

IL GIOCO DELL’ESTATE. Un dettaglio di una scultura di legno rappresenta l’indizio che porta al quiz dell’ottava puntata del nostro gioco dell’estate, riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo. Riconoscete di cosa si tratta? Provate a rispondere nel sondaggio all’interno di questo articolo. Il gioco è riservato ai nostri abbonati. Un cappello di legno su un tronco: è questo il dettaglio da indovinare nella nuova puntata della rubrica «CercaBergamo». Di che cosa si tratta e dove si trova? Provate a dare la vostra risposta nel sondaggio che vi proponiamo sotto. Giovedì sveleremo la soluzione e racconteremo la storia nascosta. Il gioco è riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo, edizione cartacea o digitale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «CercaBergamo», il gioco: a che cosa si riferisce questo dettaglio? Rispondi al quiz

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