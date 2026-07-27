Caterina Balivo in versione Heidi con bandana e jorts
Caterina Balivo ha condiviso immagini di un'escursione all’Alpe di Siusi, indossando una bandana e pantaloni corti. La conduttrice ha mostrato uno stile casual e spontaneo mentre si trovava in montagna, dopo aver trascorso del tempo in bicicletta tra i paesaggi della Val Gardena. Le foto sono state pubblicate sui social, con commenti che evidenziano il suo modo di raccontare le vacanze in modo semplice e ironico.
Caterina Balivo cambia ancora una volta scenario, ma non il suo modo di raccontare le vacanze: spontaneo, ironico e sempre molto attento allo stile. Dopo le escursioni in bicicletta tra i paesaggi della Val Gardena, la conduttrice si è concessa una giornata all’ Alpe di Siusi, trasformando una passeggiata in montagna in un piccolo diario fashion. Caterina Balivo all’Alpe di Siusi, la sua versione contemporanea di Heidi. Il cielo è terso, i prati sembrano appena usciti da una cartolina e alle spalle di Caterina Balivo si stagliano le cime dolomitiche. In uno scenario del genere sarebbe facile lasciarsi andare alla retorica della montagna incontaminata, della natura che rigenera e del silenzio che riconcilia con il mondo. 🔗 Leggi su Dilei.it
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