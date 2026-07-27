Paolo Maldini e Leonardo hanno comunicato al presidente della Federcalcio la loro decisione di lasciare la guida della nazionale. La notizia è stata diffusa da Sky Sport come un’ultim’ora. Il presidente federale ha commentato lo sconforto per la situazione, sottolineando di non essere abituato a certi eventi. La decisione dei due dirigenti arriva in un momento di crisi per la federazione.

«Paolo Maldini e Leonardo lasciano la Federcalcio, lo hanno comunicato al presidente federale Giovanni Malagò». Lo afferma Sky Sport con un’ultim'ora. In questo momento è in corso in Figc una riunione tra Malagò e le componenti, Leghe e sindacati. Simonelli: "Appreso dalla tv delle dimissioni di Maldini, dispiaciuto ma non sorpreso" «Abbiamo appreso dalla tv delle dimissioni di Maldini e Leonardo, ne abbiamo preso atto. Sorpreso? Direi di no, era nell’aria. Maldini aveva scelto Pirlo, che però non sarà il ct. Mi spiace perché secondo me era una grande scelta Maldini, una persona di valore e avrei gradito, per tutto il movimento calcio, che fosse ancora a bordo». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Caos Italia, Maldini e Leonardo lasciano la nazionale. Lo sconcerto di Abete: "Non siamo abituati a certe situazioni"

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