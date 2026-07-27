Dopo aver segnato una doppietta contro il Celtic durante un’amichevole del 25 luglio, il tecnico del Benfica ha dichiarato che il giovane attaccante del Milan resterà nella sua squadra. L’allenatore portoghese ha infatti confermato che il giocatore di 18 anni continuerà a far parte del suo roster, senza specificare eventuali dettagli sui trasferimenti o le condizioni. La notizia riguarda quindi il proseguimento del rapporto tra il calciatore e il club.

Dopo la doppietta contro il Celtic nell’amichevole di sabato 25 luglio, Francesco Camarda ha convinto il suo nuovo allenatore Ruben Amorim. Il tecnico portoghese ha parlato dopo l’amichevole riguardante il futuro del 18enne: “ Camarda resterà con noi, in ogni caso “. Dalle ultime voci di calciomercato, sembrava che Francesco Camarda potesse essere rimandato in prestito, come è già successo nella passata stagione con il Lecce, che aveva riscattato il classe 2008 ma i rossoneri hanno deciso di esercitare il contro riscattarlo. Camarda show contro il Celtic. Si, è soltanto un amichevole ma Francesco Camarda ha lasciato un timbro indelebile nella testa e nella gestione di Ruben Amorim, che ha confermato nel post partita la permanenza del classe 2008 al Milan. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Milanzone.it - Camarda convince Amorim: il gioiellino rossonero rimarrà al Milan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Camarda torna al Milan, l’ora della consacrazione per il gioiellino rossonero?Il Milan ha riacquisito il diritto di riscatto su Francesco Camarda, dopo la stagione al Lecce.

Milan, alla scoperta del giovane Guernier: ecco chi è il gioiellino arrivato in rossoneroIl Milan ha ufficializzato l'acquisto di un giovane talento, Guernier, considerato un potenziale gioiellino.

Temi più discussi: Il Milan riscopre Camarda, doppietta al Celtic e Amorim 'deve restare'; I lampi di Camarda, la Champions di Liberali e poi... L'estate della svolta per i giovani italiani; Celtic Milan, buona la prima di Amorim: Camarda convince, Chukwueze decolla. Ma ci sono già tre problemi da risolvere - VIDEO di Alberto Petrosilli; Buona la prima per il Milan di Amorim: top doppietta di Camarda, flop infortunio di Gila.

#Camarda show in amichevole: il talento del #Milan è cresciuto e convince anche #Amorim tinyurl.com/3zykd57j Tutti i dettagli su barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: buff.ly/utGzAWS x.com

Il Milan tiene Camarda da riserva. Ma che facevano i grandi 9 a 18 anni? I precedenti Haaland, Alvarez e Pio...Le parabole dei centravanti migliori dicono che giocare in una serie minore serve: i casi Kane, Gyokeres, Esposito. Certo, qualcuno riesce a fare gol subito in una grande ... msn.com

Camarda si è già preso il Milan di Amorim! Doppietta super e Celtic rimontatoSotto di due reti al termine del primo tempo a causa dei gravi errori difensivi di Pavlovic e Ricci, i rossoneri riagganciano gli scozzesi nella ripresa grazie alla doppietta lampo del giovane attacca ... tuttosport.com