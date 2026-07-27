L’anticiclone africano sta tornando, portando con sé temperature che potrebbero raggiungere i 40 gradi. Dopo alcuni giorni di calo, il caldo intenso sta per riprendere, con il ritorno di condizioni climatiche molto calde. Le previsioni indicano che il rialzo delle temperature sarà rapido e consistente, segnando la fine della tregua temporanea. La situazione si mantiene stabile e senza variazioni significative nei prossimi giorni.

L’estate rovente non è finita, anzi. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici, il calo delle temperature avvertito in questi giorni di fine luglio, sarà soltanto temporaneo: già da metà settimana l’anticiclone nordafricano tornerà a espandersi sul Mediterraneo centrale, dando il via a una nuova e intensa fase di caldo che potrebbe accompagnare il Paese fino ai primi giorni di agosto. Il fronte instabile in transito ha portato un abbassamento delle temperature soprattutto al Centro-Nord, insieme a temporali localmente intensi, grandinate e forti raffiche di vento. Nella giornata di oggi, lunedì 27, l’instabilità tenderà a concentrarsi sulle regioni meridionali, mentre al Nord e sul versante tirrenico torneranno gradualmente condizioni più stabili. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Caldo, la tregua è quasi finita: torna l’anticiclone africano con picchi fino a 40 gradi

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