Il Petroio, squadra di calcio di seconda categoria, si affida all’entusiasmo per affrontare la stagione. L’allenatore ha dichiarato che la squadra vuole competere con ogni avversario, senza timori. Dopo la promozione ottenuta, i giocatori e il pubblico hanno partecipato a una cena di celebrazione. La società punta sulla motivazione e sulla coesione per affrontare il campionato.

Mesi all’insegna dell’entusiasmo a Petroio, dopo la straordinaria promozione in Seconda categoria. I festeggiamenti sono culminati con la grande cena dello scorso 3 luglio presso il Gs Park, dove si sono ritrovati, oltre a tutto l’ambiente dirigenziale e tecnico, i tanti sostenitori blucerchiati in compagnia di numerosi amici ospiti: tra questi il Sampdoria Club di Perugia ed il Valsecca Group di Genova, squadra ligure di prima categoria che ricambierà l’ospitalità con un’amichevole da giocare a Genova a fine agosto. La serata è stata arricchita da una serie di video celebrativi dell’annata conclusa pochi mesi fa. Durante la cena, il... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Seconda categoria. Il Petroio punta sulla forza dell’entusiasmo e non ha paura di nessuno. L’allenatore Marcocci: "Vogliamo competere con ogni avversario»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calcio In Seconda Categoria giorni di grande lavoro per il ds Cerutti e il dt Conti. Il Filattiera punta su mister Conti: "La società ha idee molto chiare»Il Filattiera ha confermato la fiducia nel tecnico Gianluca Conti, affidandogli la guida della squadra.

Leggi anche: Calcio Seconda categoria. Il Sangimignano Calcio festeggia il salto di categoria. Ora l’obiettivo è salire fino alla Promozione

Temi più discussi: Calcio Pavese: la Seconda Categoria cambia pelle. Chi s’iscrive e chi rinuncia; Seconda categoria: per il San Zeno l’obiettivo una salvezza tranquilla; Calcio, Seconda Categoria: la Lecco Alta presenta la prima squadra tra novità e ambizioni; Calcio, Seconda Categoria, Pasquale Resta nuovo allenatore prima squadra Scuola Calcio Franco Selvaggi.

Calcio. Polisportiva Spilinga: la società riparte dal campionato di seconda categoria x.com

Calcio, Azzurra Locate Mozzate ripescata in Seconda categoria: ora è ufficialeMOZZATE - È ufficiale: l'Azzurra Locate Mozzate disputerà il campionato di Seconda Categoria nella stagione sportiva 2026-2027. La conferma è arrivata con ... ilsaronno.it

Calcio Seconda categoria. Il Petroio punta sulla forza dell’entusiasmo e non ha paura di nessuno. L’allenatore Marcocci: Vogliamo competere con ogni avversarioMesi all’insegna dell’entusiasmo a Petroio, dopo la straordinaria promozione in Seconda categoria. I festeggiamenti sono culminati con la grande ... sport.quotidiano.net