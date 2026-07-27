Calcio Seconda categoria Il Petroio punta sulla forza dell’entusiasmo e non ha paura di nessuno L’allenatore Marcocci | Vogliamo competere con ogni avversario
Il Petroio, squadra di calcio di seconda categoria, si affida all’entusiasmo per affrontare la stagione. L’allenatore ha dichiarato che la squadra vuole competere con ogni avversario, senza timori. Dopo la promozione ottenuta, i giocatori e il pubblico hanno partecipato a una cena di celebrazione. La società punta sulla motivazione e sulla coesione per affrontare il campionato.
Mesi all’insegna dell’entusiasmo a Petroio, dopo la straordinaria promozione in Seconda categoria. I festeggiamenti sono culminati con la grande cena dello scorso 3 luglio presso il Gs Park, dove si sono ritrovati, oltre a tutto l’ambiente dirigenziale e tecnico, i tanti sostenitori blucerchiati in compagnia di numerosi amici ospiti: tra questi il Sampdoria Club di Perugia ed il Valsecca Group di Genova, squadra ligure di prima categoria che ricambierà l’ospitalità con un’amichevole da giocare a Genova a fine agosto. La serata è stata arricchita da una serie di video celebrativi dell’annata conclusa pochi mesi fa. Durante la cena, il... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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