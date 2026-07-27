calcio dilettanti

Mentre si avvicinano le scadenze per le iscrizioni ai campionati dilettantistici, la possibilità di ripescaggio per il Casumaro si fa sempre più difficile. Nonostante la vittoria nei playoff del proprio girone, il club fatica a ottenere l'accesso all’Eccellenza. Le procedure di ammissione e i criteri stabiliti rendono complicato il passaggio di categoria, e le iscrizioni si chiudono a breve. La situazione rimane in bilico, senza conferme ufficiali sull’esito del ripescaggio.

La questione ripescaggi tiene banco nei giorni in cui si stanno chiudendo le iscrizioni ai campionati dilettantistici. E col passare delle ore sembra sempre più complicato per il Casumaro ambire all’ Eccellenza, nonostante il successo nei playoff del proprio girone che lasciava presagire inizialmente ad un lieto fine. Nonostante il Fiorenzuola sia ad un passo dal ripescaggio in D, liberando così un posto nella prossima Eccellenza, al contrario il San Marino si è regolarmente iscritto e dunque da graduatoria ad essere ripescata sarà esclusivamente la Vis Novafeltria, che approfitterebbe dell’unica casella lasciata appunto vacante dal Fiorenzuola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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