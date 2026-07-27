Un uomo di 38 anni è rimasto ferito dopo essere caduto in una botola di quattro metri mentre lavorava in un giardino in una villa di San Nicolò, frazione di Rottofreno. L'incidente è avvenuto mentre stava sistemando il verde. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

Infortunio sul lavoro a San Nicolò (frazione del comune di Rottofreno, provincia di Piacenza). Rimasto ferito un 38enne che stava lavorando in un giardino in una villa in via Giorgio La Pira dove stava effettuando operazioni di sistemazione del verde. Dopo aver messo i piedi su una griglia di areazione, la botola si è aperta inaspettatamente sotto i suoi piedi e lui è precipitato di sotto. Un salto nel vuoto di quattro metri, finendo dove c'è la zona delle autorimesse. L’uomo ha riportato un trauma facciale e un trauma cranico. Sul posto l’ambulanza delle Croce Rossa di Rottofreno, l’auto medica del 118 dell’ospedale di Piacenza e l’elisoccorso di Parma. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Cade in una botola profonda 4 metri mentre sistema un giardino, 38enne ferito sul lavoro nel piacentino

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