Bergamo Papa Giovanni eccellenza nelle malattie rare | finanziamento da 850mila euro per il carcinoma midollare della tiroide

L’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ottenuto un finanziamento di 850mila euro per lo studio del carcinoma midollare della tiroide. È risultata prima nella graduatoria nazionale del Bando Aifa ricerca indipendente 2025, nella sezione dedicata alle malattie rare. La notizia è stata comunicata il 27 luglio 2026.

Bergamo, 27 luglio 2026 – L’Asst Papa Giovanni XXIII si è classificata al primo posto nella graduatoria nazionale del Bando Aifa ricerca indipendente 2025, all'interno della sezione dedicata alle malattie rare. Questo risultato comporta l'assegnazione di un finanziamento di 841.740 euro, risorse che saranno destinate al progetto di ricerca Cetra-Mtc. Lo studio ha l'obiettivo di sviluppare una nuova strategia di medicina di precisione per il carcinoma midollare della tiroide, una forma rara di tumore endocrino che può diffondersi anche ad altri organi. https:www.quotidiano.netvideotumori-cancro-ovarico-disponibile-nuova-terapia-dopo-10-anni-senza-novita-gl768h86 La patologia . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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