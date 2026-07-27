Una trattativa di mercato sta scuotendo il calcio europeo. Il Real Madrid ha manifestato interesse per il centrocampista di Premier League, mentre l’Arsenal potrebbe acquisire l’attaccante brasiliano della Liga. Entrambe le operazioni coinvolgerebbero scambi tra le due squadre, con nomi di rilievo pronti a cambiare maglia. La situazione resta in evoluzione, senza ancora conferme ufficiali.

Nella puntata Express di inizio settimana del nostro podcast sul calcio inglese parliamo di due movimenti di mercato clamorosi che potrebbero coinvolgere due stelle di Premier League e Liga in uno scambio clamoroso: Rodri è “corteggiato” dal Real Madrid mentre Vinicius potrebbe finire all’Arsenal. In the Box, il podcast sul calcio inglese è curato da Paolo Avanti, Stefano Cantalupi e Pier Luigi Giganti. Due volte alla settimana si discutono e analizzano i temi più importanti della Premier League e del calcio britannico in genere, con un occhio anche alle serie minori e alla FA Cup. Lo potete ascoltare cliccando qui sopra oppure nelle principali piattaforme audio (Spotify, Apple Podcast e Spreaker). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - ASCOLTA In The Box Express. Rodri-Vinicius, scambio di stelle tra Premier e Liga

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