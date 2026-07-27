Le buste paga subiranno un nuovo cambio di calendario e gli arretrati relativi alla scuola, previsti da mesi, non saranno disponibili a luglio come inizialmente previsto. Le dichiarazioni di un rappresentante sindacale fanno supporre che il pagamento potrebbe essere rinviato a settembre. Non sono stati comunicati dettagli ufficiali su una nuova data di pagamento.

Il calendario delle buste paga cambia ancora. Gli arretrati scuola attesi da mesi, così come risaputo, non arriveranno a luglio come si pensava all'inizio. Tutto si sposta in avanti. La parte economica del nuovo contratto è già chiusa, ma i tempi per vedere i soldi sul conto si allungano. Chi lavora nel comparto scuola vuole sapere una cosa sola: quando? Le indicazioni più recenti parlano di fine estate, con i primi effetti ad agosto e il saldo a settembre.A che punto è il rinnovo del contrattoLa firma sulla parte economica è arrivata il primo luglio in via definitiva. Questa è la parte che porta aumenti in busta paga e, appunto, gli arretrati scuola dovuti al personale. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Arretrati scuola e contratto: le parole di Castellana (Gilda) fanno presumere un ulteriore rinvio a settembre

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