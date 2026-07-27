Arretrati scuola e contratto | le parole di Castellana Gilda fanno presumere un ulteriore rinvio a settembre

Da scuolalink.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le buste paga subiranno un nuovo cambio di calendario e gli arretrati relativi alla scuola, previsti da mesi, non saranno disponibili a luglio come inizialmente previsto. Le dichiarazioni di un rappresentante sindacale fanno supporre che il pagamento potrebbe essere rinviato a settembre. Non sono stati comunicati dettagli ufficiali su una nuova data di pagamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il calendario delle buste paga cambia ancora. Gli arretrati scuola attesi da mesi, così come risaputo, non arriveranno a luglio come si pensava all'inizio. Tutto si sposta in avanti. La parte economica del nuovo contratto è già chiusa, ma i tempi per vedere i soldi sul conto si allungano. Chi lavora nel comparto scuola vuole sapere una cosa sola: quando? Le indicazioni più recenti parlano di fine estate, con i primi effetti ad agosto e il saldo a settembre.A che punto è il rinnovo del contrattoLa firma sulla parte economica è arrivata il primo luglio in via definitiva. Questa è la parte che porta aumenti in busta paga e, appunto, gli arretrati scuola dovuti al personale. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

arretrati scuola e contratto le parole di castellana gilda fanno presumere un ulteriore rinvio a settembre
© Scuolalink.it - Arretrati scuola e contratto: le parole di Castellana (Gilda) fanno presumere un ulteriore rinvio a settembre
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

“Siamo in una gabbia salariale”: Castellana (Gilda) stronca il contratto: “Firma o non firma è ininfluente, serve un contratto separato per la scuola”. INTERVISTAIl coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti ha criticato il nuovo contratto, affermando che i docenti e il personale ATA sono in una...

Contratto Scuola 2025-2027, via libera del Consiglio dei Ministri agli aumenti: 143 euro ai docenti e 107 agli ATA, in arrivo anche gli arretrati. Le parole di ValditaraIl Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente la parte economica del Contratto del Comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027.

Temi più discussi: Arretrati scuola, quando arrivano? La nota NoiPa fa chiarezza: le date possibili; Contratto scuola Istruzione - Ricerca 2025-27: testo in Gazzetta; Docenti e ATA, il 21 agosto arrivano gli aumenti di 143 euro e 107 euro. Emissione speciale per gli arretrati; Arretrati scuola, quanto arriva ad agosto con NoiPA.

arretrati scuola e contrattoArretrati scuola 2026 a settembre? Luglio è quasi finito, l’ipotesi probabilmente diventerà realtàRinnovo contratto scuola: lo scorso 22 luglio c’è stato l’ultimo incontro per la parte normativa, che sarà aggiornato a settembre. La parte economica, che prevede aumenti e arretrati, è stata siglata ... tecnicadellascuola.it

arretrati scuola e contrattoArretrati scuola ad agosto: 855 euro ai docenti e 633 agli Ata, quando arrivanoNiente arretrati nel cedolino di luglio: NoiPA li pagherà ad agosto con emissione speciale. Tutti gli importi, date e controlli da fare ... quifinanza.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web