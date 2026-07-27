Albero caduto ad Acerra in via Paganini danni a 5 auto | l' ipotesi del crollo causato dal maltempo
Nella notte tra domenica e lunedì, alle 3, un albero è crollato in via Paganini ad Acerra, danneggiando cinque auto parcheggiate. La caduta è attribuita alle condizioni meteorologiche avverse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita. Le auto coinvolte sono state rimosse o spostate. Sono in corso verifiche sulla stabilità degli alberi lungo la strada.
A causa del maltempo, nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 luglio, un albero è caduto ad Acerra, danneggiando cinque auto parcheggiate. L’episodio si è verificato intorno alle 3.50, in via Nicolò Paganini, all’altezza del civico 18. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati attraverso il 112, e i vigili del fuoco che si sono subito messi al lavoro per mettere in sicurezza l’area e per rimuovere l’albero. Maltempo, albero caduto ad Acerra: travolte 5 auto Ondata di maltempo in Campania: tempesta di fulmini Attesa una nuova canicola nelle prossime ore Maltempo, albero caduto ad Acerra: travolte 5 auto La caduta dell’albero nel comune campano ha provocato ingenti danni ai mezzi colpiti durante lo schianto. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Segui gli aggiornamenti su Maltempo.
Notizie e thread social correlati
Crolla albero per il maltempo, danni a cinque auto nel NapoletanoNella notte, un albero è caduto a causa delle condizioni meteorologiche in via Nicolò Paganini, ad Acerra.
Riapre la Fondo Valle Treste dopo il crollo causato dal maltempo: traffico a senso unico alternatoLa strada provinciale 184 Fondo Valle Treste è stata riaperta oggi con traffico a senso unico alternato.
Temi più discussi: Crolla albero per il maltempo, danni a cinque auto nel Napoletano; Albero cade nella notte: danneggiate cinque auto; Acerra: Questa notte i carabinieri sono intervenuti a via Nicolò Paganini per un albero caduto per maltempo; Crolla albero per il maltempo, danni a cinque auto nel Napoletano.
Albero caduto ad Acerra in via Paganini, danni a 5 auto: l'ipotesi del crollo causato dal maltempoMaltempo, albero caduto nel cuore della notte nel comune di Acerra: cinque auto danneggiate, non ci sono feriti ... virgilio.it
*Intervento post?temporale* Il forte temporale ha sradicato un albero, caduto direttamente sul coperto dell’abitazione. Siamo intervenuti in quota con cestello, in sicurezza, per la rimozione controllata. *Manutenzione del verde preventiva* Verifichiamo dis facebook
Maltempo ad Acerra, albero crolla nella notte e travolge cinque auto in sosta: paura ma nessun feritoNotte di paura ad Acerra, dove un albero è crollato probabilmente a causa del maltempo danneggiando cinque auto parcheggiate. ilgazzettinovesuviano.com