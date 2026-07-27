Albero caduto ad Acerra in via Paganini danni a 5 auto | l' ipotesi del crollo causato dal maltempo

Da virgilio.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte tra domenica e lunedì, alle 3, un albero è crollato in via Paganini ad Acerra, danneggiando cinque auto parcheggiate. La caduta è attribuita alle condizioni meteorologiche avverse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita. Le auto coinvolte sono state rimosse o spostate. Sono in corso verifiche sulla stabilità degli alberi lungo la strada.

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A causa del maltempo, nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 luglio, un albero è caduto ad Acerra, danneggiando cinque auto parcheggiate. L’episodio si è verificato intorno alle 3.50, in via Nicolò Paganini, all’altezza del civico 18. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati attraverso il 112, e i vigili del fuoco che si sono subito messi al lavoro per mettere in sicurezza l’area e per rimuovere l’albero. Maltempo, albero caduto ad Acerra: travolte 5 auto Ondata di maltempo in Campania: tempesta di fulmini Attesa una nuova canicola nelle prossime ore Maltempo, albero caduto ad Acerra: travolte 5 auto La caduta dell’albero nel comune campano ha provocato ingenti danni ai mezzi colpiti durante lo schianto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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