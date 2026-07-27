Albero caduto ad Acerra in via Paganini danni a 5 auto | l' ipotesi del crollo causato dal maltempo

Notizia in breve

Nella notte tra domenica e lunedì, alle 3, un albero è crollato in via Paganini ad Acerra, danneggiando cinque auto parcheggiate. La caduta è attribuita alle condizioni meteorologiche avverse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita. Le auto coinvolte sono state rimosse o spostate. Sono in corso verifiche sulla stabilità degli alberi lungo la strada.