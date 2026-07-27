Un uomo di origini nordafricane è deceduto otto giorni dopo essere stato ferito durante una rapina alla stazione Togliatti a Roma. L’aggressione è avvenuta durante un tentativo di furto e la vittima è stata colpita con un’arma da taglio. Dopo l’incidente, è stato trasportato in ospedale, dove è rimasto in condizioni critiche fino al decesso. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e cercano di identificare i responsabili.

Un uomo di origini nordafricane ferito durante una violenta rapina alla stazione Palmiro Togliatti a Roma, è morto dopo otto giorni di agonia in ospedale. Per il delitto era già finito in carcere un cittadino di origini gambiane, e l’accusa nei suoi confronti è stata rubricata da tentato omicidio a omicidio. L’aggressione risale alla sera del 18 luglio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il cittadino nord africano, era intervenuto per aiutare un amico preso di mira da un rapinatore, che nel tentativo di sventare la rapina è stato aggredito ed è stato colpito ripetutamente alla testa con un cacciavite, riportando due profonde lesioni alla testa Quando ormai era riverso a terra, il rapinatore lo ha preso a calci sul capo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Lapresse.it - Aggredito e ferito alla stazione Togliatti a Roma: l’uomo è morto dopo 8 giorni di agonia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma, ucciso con un cacciavite per aver difeso un amico da un rapinatore: morto dopo 8 giorni di agonia, lite alla stazione Togliatti tra stranieriA Roma, un uomo è morto otto giorni dopo essere stato aggredito con un cacciavite alla stazione Palmiro Togliatti.

Leggi anche: Roma, colpito con un cacciavite per aver difeso un amico da un rapinatore alla stazione: muore dopo 8 giorni di agonia

Temi più discussi: Gallipoli, 17enne colpito alla testa con tirapugni in discoteca: è grave; Adesso te lo tieni: accoltella l'amica alla schiena per un ragazzo, arrestata 19enne a Tor Bella Monaca; Ennesima rissa in piazza Garibaldi: un ferito all’ospedale; Tutto quello che c’è da sapere sulla sentenza Roggero.

Aggredito da un pitbull mentre proteggeva il suo cagnolino: un uomo è rimasto ferito al braccio ed è finito in pronto soccorso a Rovigo. Valutato anche il trasferimento alla Chirurgia plastica di Padova. #Rovigo #Sarzano #Cronaca #Pitbull #SicurezzaAnimali x.com

La seconda vita del papero Nello, ferito e salvato a Villa Pamphilj dopo essere stato aggredito da un caneUna bellissima storia di resilienza animale che ha come protagonista un’oca bianca, rimasta nel cuore degli abituali frequentatori di Villa Pamphilj. La storia del papero Nello ... ilmessaggero.it

Meldola, aggredito dall’ex della sua fidanzata: ferito al volto e all’addome un 28enneAggredito e picchiato dall’ex della sua attuale compagna. Ha riportato ferite di media gravità al volto e all’addome, colpi inferti forse con un ... corriereromagna.it