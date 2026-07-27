Un giovane di 17 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente tra moto e auto avvenuto oggi intorno alle 14 ad Abbiategrasso. La moto, coinvolta nello scontro, è finita su un fianco su una strada centrale. La vittima è stata soccorsa dai sanitari, che hanno trasferito il ragazzo in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.

Milano, 27 luglio 2026 – Gravissimo incidente, oggi, lunedì 27 luglio, verso le 14, ad Abbiategrasso, nell’Altomilanese: un 17enne è rimasto ferito dopo che la sua moto si è scontrata con un’automobile. Lo schianto. L’incidente tra la moto e l’auto è avvenuto poco prima delle 14 lungo via Novara, ad Abbiategrasso. Secondo le prime ricostruzioni, il 17enne viaggiava in sella alla motocicletta quando, per cause ancora al vaglio delle autorità, si è scontrato violentemente con un'automobile. I soccorsi. Nello scontro è rimasto ferito soltanto il centauro, mentre il conducente della vettura non avrebbe riportato conseguenze fisiche gravi. Immediato l’intervento dei soccors i attivati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), che ha inviato sul posto tre equipaggi: un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Abbiategrasso, incidente tra auto e moto: gravissimo centauro 17enne

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Schianto in moto a Vigevano, gravissimo 18enne

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