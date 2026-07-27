A Roma, la fondazione Piccolo America, che si occupa di tutelare cinema abbandonati, ha ricevuto finanziamenti pubblici significativi negli ultimi anni. La relazione tra la fondazione e le istituzioni locali, tra cui il comune, la regione Lazio e il Vaticano, si è rafforzata negli ultimi quindici anni. La fondazione è diventata un soggetto influente nella gestione dei cinema dismessi, creando anche tensioni con l’amministrazione cittadina.

La fondazione nata per tutelare i cinema abbandonati riceve finanziamenti pubblici eccezionali ma è anche una rogna per l'amministrazione locale Negli ultimi quindici anni la fondazione Piccolo America ha stabilito relazioni strette con il comune di Roma, la regione Lazio e il Vaticano. Organizzando rassegne cinematografiche e gestendo un cinema dal grande seguito, Piccolo America è riuscito infatti a creare una ricca rete di rapporti con persone celebri del mondo dello spettacolo, che l’hanno reso negli anni sempre più rilevante e interessante per la politica locale. Piccolo America però è da sempre soprattutto un’associazione impegnata nella tutela dei cinema abbandonati e contro lo sfruttamento di questi spazi a fini commerciali, argomento su cui si scontra spesso con i piani del comune e della regione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Ilpost.it - A Roma il Piccolo America è sempre più influente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ancient Theban Script, a Brass Disk, and the Name of North America Hidden Inside a Templar Ornament

Notizie e thread social correlati

Roma: Carocci (Fondazione Piccolo America), appello per incontro con sindaco GualtieriIl presidente della Fondazione Piccolo America ha lanciato un appello rivolto a cittadini, comitati, partiti, personalità, associazioni e imprese del...

Roma, Piccolo America vs Gualtieri: la città-vetrina divora i suoi figliIl Comune ha deciso di revocare la licenza dell’ex Cinema Metropolitan, chiudendo il locale dopo un’istanza presentata da Piccolo America.

Temi più discussi: Cinema gratis contro il caldo: il Troisi di Roma diventa un rifugio climatico; Allerta Fresco: cinema gratis al Troisi di Roma; La storia del cinema rivive a San Cosimato con i protagonisti di alcune pellicole cult; Il Cinema in Piazza 2026 chiude con oltre 120mila presenze.

A Roma il Piccolo America è sempre più influenteLa fondazione nata per tutelare i cinema abbandonati riceve finanziamenti pubblici eccezionali ma è anche una rogna per l'amministrazione locale ... ilpost.it

Il caso Piccolo America interroga Roma: chi difende oggi i luoghi della cultura?È ormai estate inoltrata e, durante il giorno, la calura romana invade con prepotenza ogni anfratto delle strade assolate della Capitale. Dalla fine di maggio alla metà di luglio, però, il Piccolo ... exibart.com