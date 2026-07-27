5 cartoline da Budapest | Russell batte Kimi almeno a scacchi il figlio di Alonso e le penalità di Lewis

Da gazzetta.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Prima del Gran Premio d'Ungheria, George Russell ha sfidato a scacchi il giovane pilota Andrea Kimi Antonelli. Russell ha detto che la partita è stata combattuta, con Antonelli in vantaggio all'inizio, ma alla fine ha vinto il britannico. Nel frattempo, si sono verificati cambiamenti nelle classifiche: Lewis Hamilton ha subito penalità e anche i risultati di alcune gare sono stati modificati.

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Alla vigilia del Gran Premio d'Ungheria, George Russell e Andrea Kimi Antonelli si sono sfidati non in pista, ma a scacchi. Il britannico ha raccontato che è stata una partita appassionante: “Lui era in vantaggio all’inizio, ma alla fine l’ho fregato. Questo è il tuo piano anche per il Mondiale di Formula 1? Spero succeda lo stesso”. Nonostante la sconfitta, Antonelli si è detto soddisfatto della sua prestazione: “È stata una sfida avvincente e molto lunga, penso sia durata 45 minuti. Non ho giocato troppo male”.  Nel box dell’Aston Martin c’era un “ospite” speciale: Leonard, il figlio di Fernando Alonso, avuto con Melissa Jiménez. Il bimbo ha portato fortuna allo spagnolo, che ha conquistato per la prima volta l’accesso in Q2 nel 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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