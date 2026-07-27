Il 27 luglio 2026 si ricorda l’82° anniversario del bombardamento di Impruneta, avvenuto tra il 27 e il 28 luglio 1944. Quel giorno, la cittadina fu colpita da attacchi aerei durante la Seconda guerra mondiale. La commemorazione si svolge ogni anno per ricordare gli eventi di quel periodo e le vittime coinvolte. La ricorrenza viene celebrata con cerimonie ufficiali e momenti di riflessione pubblica.

Impruneta (Firenze), 27 luglio 2026 - Nel giorno dell’ 82esimo anniversario del bombardamento che tra il 27 e il 28 luglio 1944 colpì Impruneta, causando la morte di 77 civili e gravi devastazioni al centro storico e alla Basilica di Santa Maria all’Impruneta, l’amministrazione comunale rinnova il proprio impegno nel custodire la memoria di quella tragedia e nel promuovere una riflessione condivisa sul valore della pace e della responsabilità civile. Oggi, a partire dalle ore 19, l’amministrazione guiderà il corteo commemorativo, accompagnato dalla Filarmonica Giuseppe Verdi, lungo i luoghi simbolo del bombardamento: via Ferdinando Paolieri, via Cavalleggeri, via Mazzini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 27 luglio, Impruneta ricorda il bombardamento del 1944

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