Villaggio del Sarto | la Milano nascosta che nessuno vi ha mai raccontato

Nel cuore di Milano si trova un villaggio storico chiamato Villaggio del Sarto, una zona che conserva caratteristiche architettoniche e ambientali antiche, poco frequentata dai turisti. Questa area rappresenta una parte della città che sembra essersi fermata nel passato, con edifici e strade che testimoniano la storia locale. La zona rimane poco conosciuta e non molto visitata, offrendo un esempio di come alcune parti di Milano siano rimaste incontaminate dal turismo di massa.

Ci sono luoghi nelle grandi città che sembrano esistere al di fuori del tempo, sacche di storia e bellezza che i flussi turistici non hanno ancora inghiottito. A Milano, metropoli che corre sempre più veloce di sé stessa, uno di questi luoghi si chiama Villaggio Andrea del Sarto. Un pugno di villette liberty racchiuse in un triangolo di strade — via Andrea del Sarto, via Tiepolo, piazza Ferravilla — che sembra uscito da una fiaba nordeuropee piuttosto che da una città di quasi un milione e mezzo di abitanti. Eppure è qui, nel cuore di Città Studi, che si nasconde uno degli episodi architettonici più straordinari e meno conosciuti di tutta Milano. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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