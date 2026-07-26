venezuela un mese dopo il terremoto si continuano a cercare i dispersi

A un mese dai terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno, i soccorritori continuano a cercare dispersi tra le macerie. I familiari degli scomparsi e i volontari rimuovono ancora manualmente i detriti dagli edifici crollati. Le operazioni di ricerca sono in corso in diverse zone colpite, senza che siano stati ancora trovati tutti i dispersi. Nessuna informazione ufficiale sul numero di persone ancora da recuperare.

A un mese dai due devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno, l’incertezza persiste mentre i familiari e i volontari continuano a rimuovere a mano le macerie dagli edifici crollati. Senza macchinari pesanti e dopo la partenza delle squadre di soccorso internazionali, la speranza di trovare sopravvissuti è praticamente svanita. Le persone colpite denunciano una grave mancanza di sostegno da parte del governo, affermando di essere state abbandonate sia nella ricerca dei sopravvissuti che nel recupero dei caduti — accuse che il governo nega. Secondo l’ultimo rapporto del governo della presidente ad interim Delcy Rodríguez, la tragedia ha causato almeno 5. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Venezuela Earthquake Death Toll Surpasses 5300 As Massive Search Continues

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