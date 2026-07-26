A Valera Fratta, il 26 luglio 2026, un autobus ha dovuto procedere contromano per evitare auto parcheggiate e ragazzi sulla carreggiata. Le auto erano in sosta vietata e alcune sedie erano state posizionate sulla strada, creando ostacoli alla circolazione. La presenza di veicoli e oggetti sulla carreggiata ha costretto il mezzo a invadere la corsia opposta, aumentando il rischio di incidenti.

Valera Fratta, 26 luglio 2026 – Autobus costretti a procedere contromano per aggirare le auto parcheggiate e i ragazzi sulla carreggiata, con il rischio concreto di un incidente. È quanto si verifica in via Kennedy, a Valera Fratta, dove l'amministrazione comunale ha deciso di rendere pubbliche, tramite social, alcune immagini scattate nei giorni scorsi, per denunciare una situazione giudicata ormai intollerabile. A intervenire è il sindaco Fabio Bassan, che lancia un duro richiamo al rispetto delle regole. «Abbiamo pubblicato quelle immagini affinché facciano riflettere chi ha pensato di trasformare la sede stradale in un'area di svago o di sosta, a propria disposizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Valera Fratta: auto in sosta vietata e sedie sulla strada, bus costretto all’invasione di corsia

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