Valentino Squarcialupi accende la notte di Faenza | secondo posto al Trofeo SGR
Valentino Squarcialupi si è classificato secondo al Trofeo SGR, corsa notturna sul circuito del 04 Park di Faenza. È il miglior risultato ottenuto dal motocross giovanile aretino in questa stagione. La gara si è svolta in condizioni di luce artificiale, con i piloti impegnati su un percorso tecnico e impegnativo. La posizione finale conferma l'ottimo stato di forma del giovane atleta. Nessun altro dettaglio sui tempi o sui concorrenti è stato comunicato.
Ancora una soddisfazione per il motocross giovanile aretino. Valentino Squarcialupi ha conquistato uno splendido secondo posto nell’ultima prova del Trofeo SGR, disputata in notturna sul circuito del 04 Park di Faenza. Il giovane pilota, portacolori dell’Associazione Motociclistica Aretina – Team Bardahl Junior, è salito sul secondo gradino del podio nella categoria Cadetti 65, al termine di una gara affrontata con grande lucidità, determinazione e una tecnica di guida sempre più convincente. Sotto le luci dell’impianto romagnolo, Squarcialupi ha saputo gestire con maturità ogni fase della competizione, mantenendo un ritmo elevato e regalando spettacolo al pubblico presente sulle tribune naturali del circuito. 🔗 Leggi su Lortica.it
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