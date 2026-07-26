Valentino Squarcialupi accende la notte di Faenza | secondo posto al Trofeo SGR

Notizia in breve

Valentino Squarcialupi si è classificato secondo al Trofeo SGR, corsa notturna sul circuito del 04 Park di Faenza. È il miglior risultato ottenuto dal motocross giovanile aretino in questa stagione. La gara si è svolta in condizioni di luce artificiale, con i piloti impegnati su un percorso tecnico e impegnativo. La posizione finale conferma l'ottimo stato di forma del giovane atleta. Nessun altro dettaglio sui tempi o sui concorrenti è stato comunicato.