Una proposta bergamasca per il bistrot dell’Accademia Carrara

Tre operatori del settore avevano manifestato interesse per la gestione del bistrot dell’Accademia Carrara, ma alla fine solo uno ha presentato una proposta formale. La selezione avviene nell’ambito di un bando pubblico, e l’ente ha avviato le procedure per valutare le proposte ricevute. Non sono stati resi noti i dettagli della proposta o i tempi previsti per la decisione finale.

LA NUOVA GESTIONE. Tre operatori del settore hanno mostrato interesse per la gestione del bistrot in Accademia Carrara ma, alla fine, soltanto uno ha formalizzato la proposta. «Nei prossimi giorni approfondiremo i contenuti, sembra interessante e articolata – accenna Gian Pietro Bonaldi, generale manager di Fondazione Accademia Carrara -. È nostra intenzione analizzare ogni aspetto con attenzione, vogliamo partire con il nuovo gestore nel migliore dei modi. Sono ottimista, chi si è fatto avanti in queste settimane si è dimostrato motivato, con proposte di qualità, almeno nelle intenzioni». La domanda pervenuta è di un ristoratore del territorio, così come lo sono i due «rinunciatari». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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