Un solo bando per la cultura | la proposta per Bergamo

È stato presentato un unico bando per la cultura a Bergamo, con l’obiettivo di rendere più coordinato e accessibile il panorama culturale della città. La proposta mira a semplificare le procedure e a favorire la partecipazione di diverse realtà del settore. Non sono state fornite date di attuazione né dettagli sui criteri di selezione. La misura si inserisce in un progetto più ampio di riorganizzazione delle risorse dedicate alla cultura locale.

Da tempo mi interrogo su una questione che riguarda tutti noi: come rendere il palinsesto culturale di Bergamo più dinamico, aperto e — soprattutto — coordinato. Non un calendario di appuntamenti che si accavallano o si ignorano a vicenda, ma un disegno che scandisca l’intero anno, faccia crescere chi qui vive e attiri chi viene da fuori. Oggi, accanto ai grandi driver istituzionali — Accademia Carrara, Gamec, Fondazione Teatro Donizetti — la città può contare su un patrimonio di manifestazioni che pochi capoluoghi italiani delle nostre dimensioni possono vantare. In primavera il Bergamo Film Meeting, che dal 1983 porta qui il cinema d’autore europeo, e il Bergamo Jazz Festival, tra i più longevi d’Italia; poco dopo la Fiera dei Librai, che trasforma il Sentierone in una libreria a cielo aperto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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