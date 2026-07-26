Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno
Durante la sessione estiva di calciomercato, diverse trattative sono in corso. Sono stati ufficializzati trasferimenti di giocatori tra squadre di vari campionati. Sono anche emerse indiscrezioni su possibili acquisti e cessioni che potrebbero concretizzarsi nelle prossime ore. La redazione di Calcio News24 fornisce aggiornamenti costanti, con notizie appena ricevute e confermate. La finestra di mercato rimane aperta fino alla fine del mese, con molte operazioni ancora da definire.
Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24. Inizia il periodo più caldo dell’anno per il calciomercato: la sessione estiva. Il mercato non dorme mai in questi mesi: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. Ultime notizie calciomercato – 26 luglio 2026. Mercato Napoli, Lukaku sempre più lontano: Pastorello apre all’addio. E Manna è al lavoro per la difesa 10:00 – Il Napoli fissa il prezzo per la cessione di Lukaku: dalle parole del suo agente alle gestione del club Castro Roma, accelerata decisiva: accordo vicino con il Bologna. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
CALCIOMERCATO IN DIRETTA: LE NOTIZIE DI OGGI 20 LUGLIO
Temi più discussi: Calciomercato notizie; Roma, sfumato Summerville: andrà all'Al-Hilal; Calciomercato notizie; Calciomercato Juve, è l’ora del bomber. Il big che può essere sacrificato e il paradosso Di Gregorio.
Ultime notizie calciomercato LIVE: tutte le novità del giornoUltime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Inizia il periodo più caldo dell’anno per il calciomercato: la se ... msn.com
Buongiorno con il calciomercato: difensori alla Biagio Nazzaro e all’Aurora Treia, doppio colpo in casa Maiolati United, due fratelli al Terre del Lacrima. Tutte le ultime: https://www.vallesina.tv/calcio/calcio-tutte-le-ultime-notizie-live-di-calciomercato-della-valles facebook
Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live #SkySport #SkyCalciomercato x.com
Calciomercato, le notizie di oggi in diretta: Juve, Spalletti: il Dibu vuole cambiare squadra; Inter, Ausilio: La fascia destra? Abbiamo più di un mese; Como, si ...?v?D??16}?Zp??n???LA2i???N? {???-o???T??u0010?u0007u0019?,q/??????|u001du0018??q?u0001^?:?9??r??j?????q5?Er?????~)u001bu0011FR?s?????Zz [?u000bu000ff?x?r&?l?\W?4v?;??Ñ1???????????Du0018?????????? ?¶?? ... corriere.it