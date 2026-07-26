Notizia in breve

Durante la sessione estiva di calciomercato, diverse trattative sono in corso. Sono stati ufficializzati trasferimenti di giocatori tra squadre di vari campionati. Sono anche emerse indiscrezioni su possibili acquisti e cessioni che potrebbero concretizzarsi nelle prossime ore. La redazione di Calcio News24 fornisce aggiornamenti costanti, con notizie appena ricevute e confermate. La finestra di mercato rimane aperta fino alla fine del mese, con molte operazioni ancora da definire.