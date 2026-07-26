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Da calcionews24.com 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la sessione estiva di calciomercato, diverse trattative sono in corso. Sono stati ufficializzati trasferimenti di giocatori tra squadre di vari campionati. Sono anche emerse indiscrezioni su possibili acquisti e cessioni che potrebbero concretizzarsi nelle prossime ore. La redazione di Calcio News24 fornisce aggiornamenti costanti, con notizie appena ricevute e confermate. La finestra di mercato rimane aperta fino alla fine del mese, con molte operazioni ancora da definire.

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Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24. Inizia il periodo più caldo dell’anno per il  calciomercato: la sessione estiva. Il  mercato  non dorme mai in questi mesi: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di  Calcio News 24. Ultime notizie calciomercato – 26 luglio 2026. Mercato Napoli, Lukaku sempre più lontano: Pastorello apre all’addio. E Manna è al lavoro per la difesa 10:00 – Il Napoli fissa il prezzo per la cessione di Lukaku: dalle parole del suo agente alle gestione del club Castro Roma, accelerata decisiva: accordo vicino con il Bologna. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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