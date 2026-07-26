Un gioco da tavolo italiano trasforma i veri tentativi di assassinio di Mussolini in un’esperienza ludica e storica. Si chiama Attento al dvce! e mette i giocatori nei panni degli attentatrici e degli attentatori che, tra il 1925 e il 1932, provarono davvero a fermare il regime. Cosa sarebbe accaduto se Mussolini fosse stato assassinato prima del 1945. C’è una domanda che serpeggia tra le pagine più inquiete della storia italiana, una domanda che nessuno storico può rispondere con certezza ma che tutti, almeno una volta, si sono posti: cosa sarebbe stata l’Italia se qualcuno, tra il 1925 e il 1932, fosse riuscito ad assassinare Benito... 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Uccidere il duce a colpi di dado: il gioco da tavolo italiano che riscrive la storia del fascismo

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Girl ordered to discipline unruly CEO, she knocks him down, CEO falls for her!

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