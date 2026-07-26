In Umbria, gli incendi continuano a verificarsi, coinvolgendo anche il Monte Cucco e Assisi. La presenza di numerosi roghi evidenzia la necessità di adottare misure preventive più efficaci. Tra le proposte avanzate, si suggerisce l'uso di droni per monitorare e prevenire gli incendi, ritenuto un strumento utile per intervenire tempestivamente. La situazione richiede interventi concreti per ridurre il rischio di nuovi incendi.

PERUGIA – " L’Umbria continua a bruciare. Gli ultimi incendi, tra cui quello che ha coinvolto il Monte Cucco e Assisi, dimostrano ancora una volta quanto sia indispensabile investire seriamente nella prevenzione ". Lo dichiara Augusto Peltristo, Capogruppo di Fare Perugia con Romizi – Forza Italia, ricordando di aver chiesto già dal 2023 alla Regione Umbria l’introduzione di un sistema di monitoraggio del territorio tramite droni, proposta ribadita più volte nel corso degli ultimi anni e sulla quale si è ancora in attesa di una risposta concreta da parte dell’Amministrazione regionale. "Da tempo sostengo che i droni rappresentino uno strumento fondamentale per individuare tempestivamente i primi focolai e consentire interventi immediati, evitando che piccoli incendi si trasformino in roghi devastanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Troppi incendi in Umbria. Prevenire con i droni"

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