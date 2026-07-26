Trend torna lo smalto classico | la Gen Z riscopre la manicure naturale e minimal

Notizia in breve

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata a Pizzone, con avvertimenti anche in Campania e in Abruzzo. Nel settore della bellezza, torna lo smalto classico e naturale, con la Gen Z che riscopre la manicure minimalista, abbandonando ricostruzioni elaborate e nail-art tridimensionali.