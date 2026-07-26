Trend torna lo smalto classico | la Gen Z riscopre la manicure naturale e minimal
Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata a Pizzone, con avvertimenti anche in Campania e in Abruzzo. Nel settore della bellezza, torna lo smalto classico e naturale, con la Gen Z che riscopre la manicure minimalista, abbandonando ricostruzioni elaborate e nail-art tridimensionali.
Terremoto: forte scossa di magnitudo 4.1 a Pizzone, avvertita anche in Campania e in Abruzzo NAPOLI – Dite addio alle ricostruzioni vertiginose, ai cristalli applicati o a impressionanti nail-art tridimensionali. Solo l’unghia, nella sua forma più essenziale — corta, lucida, sana. Le passerelle della primavera 2026 l’hanno consacrata, le red carpet l’hanno adottata, e i saloni di tutto il mondo registrano numeri che parlano chiaro: le manicure minimali sono cresciute del 250% su base annua, mentre la richiesta di smalti bianco latte segna un +24% (stando ai dati della piattaforma Fresha). Lo chiamano “naked nails”, “bare nails” o, ancora più indicativo, “your nails but better”. 🔗 Leggi su 2anews.it
Notizie e thread social correlati
Il quiet luxury elimina lo smalto: ora il trend è la bare manicureLa bare manicure, con unghie lasciate senza smalto o con una finitura trasparente, sta sostituendo le nail art elaborate tra chi cerca un look...
Naked nails, la gen Z preferisce la manicure naturaleLa generazione Z sceglie la manicure naturale, abbandonando ricostruzioni, cristalli e nail-art complesse.