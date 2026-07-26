Alle 19,15 si è aperta la ventottesima edizione di ‘Torano notte e giorno’ con un’inaugurazione che ha portato nel paese oltre 50 opere di 28 artisti, tutte incentrate sul tema della gentilezza. La manifestazione si svolge come una galleria diffusa, con le opere distribuite nelle vie del centro. Durante l’evento si svolgerà anche la premiazione del vincitore del Premio Franco Borghetti.

Oggi alle 19,15 inaugura la ventottesima edizione di ‘ Torano notte e giorno ’, proponendo oltre 50 opere di 28 artisti sul tema della gentilezza. Sarà uno di questi ad aggiudicarsi il Premio Franco Borghetti. La rassegna, diretta da Emma Castè, fino al 13 agosto trasformerà il paese in una galleria a cielo aperto. Attesi per il taglio del nastro insieme al presidente del comitato paesano Aldo Canesi, la sindaca Serena Arrighi e Fabiana Ceccarelli, in rappresentanza della Fondazione CrC. A contendersi la dodicesima edizione del concorso saranno quest’anno Achille Pardini, Alessandro Nottoli, Alexandra Borodinova Guarda, Andrea Polenta,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Torano notte e giorno’, via alla festa. Il paese diventa galleria diffusa

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Serena Brancale, Levante, DELIA - AL MIO PAESE (Testo/Lyrics)

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