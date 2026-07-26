Temptation Island 2026 triplica su Canale 5 | quando in onda le prossime puntate e il gran finale

Temptation Island 2026 continuerà con tre puntate consecutive su Canale 5, dopo i risultati di ascolto elevati delle settimane precedenti. La trasmissione, condotta da Filippo Bisciglia, andrà in onda in questa sequenza, con le date delle prossime puntate ancora da comunicare. Il gran finale è previsto al termine di questa serie di appuntamenti. La decisione di trasmettere più puntate consecutive è stata presa da Mediaset.

Prosegue il grandissimo successo di Temptation Island 2026, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Dopo il boom di ascolti delle precedenti puntate Mediaset ha deciso di regalare ai telespettatori una tripletta che si preannuncia davvero imperdibile. Temptation Island 2026 puntate: tripletta su Canale 5. L’edizione 2026 di Temptation Island si conclude con una tripletta di puntate annunciate da Filippo Bisciglia la scorsa settimana. Tre imperdibili puntate trasmesse lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 luglio 2026 in prima serata su Canale 5 per scoprire il destino delle coppie protagoniste di questa stagione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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