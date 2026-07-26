Da mezzanotte, nella zona nord ovest della Toscana, sono iniziati forti temporali che hanno causato un nubifragio vicino a Lucca. L'allerta arancione per maltempo è in vigore da mezzanotte. La perturbazione ha portato pioggia intensa e raffiche di vento, con danni e allagamenti segnalati in diverse aree. Nessuna informazione su feriti o evacuazioni. La situazione resta sotto osservazione.

Arezzo, 26 luglio 2026 – Forti temporali sulla Toscana - dove da mezzanotte c'è l'allerta arancione per maltempo - dopo che la perturbazione attesa è entrata nella notte dalla zona nord ovest. Notevoli le raffiche di vento su Alpi Apuane e sull'Appennino fino a quello Pistoiese. Precipitazioni intense stamani in Garfagnana, nella valle del Serchio. Un nubifragio c'è stato a Borgo a Mozzano (Lucca) con 87 mm di pioggia in meno di un'ora, 75 mmh nella gola stretta di Fabbriche di Vergemoli, oltre 60 mmh a Fornovolasco (Lucca), altra località a rischio idrogeologico. Sulla zona sono stati registrati 3.400 fulmini. I temporali si sono spostati verso l'area di Pistoia, Prato e Firenze, poi la perturbazione è attesa su Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Lucca.

© Lanazione.it - Temporali intensi in Toscana, nubifragio vicino a Lucca

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maltempo in Toscana: vento, temporali e 4.600 fulmini tra Lucca e Pisa. Alberi e pezzi di muro caduti, diverse zone al buio, disagi anche in VersiliaUn violento temporale si è abbattuto nella notte tra lunedì e martedì in provincia di Lucca.

Meteo, allerta gialla per lunedì: temporali intensi su 4 regioniL’allerta gialla per temporali intensi riguarda quattro regioni, con particolare attenzione alle aree dell’Emilia Romagna.

Temi più discussi: Maltempo in arrivo al Centro-Nord, allerta arancione in Toscana e gialla in 9 regioni; Temporali intensi in Toscana, nubifragio vicino a Lucca; Maltempo in Toscana, scatta l’allerta arancione: in arrivo temporali violenti, vento e grandine; Meteo in Toscana, temporali violenti in arrivo: è allerta arancione – Le zone e le ore critiche.

#InfoMeteoER Linea di #temporali intensi, associati a grandine e forti raffiche di vento, in spostamento dalla provincia di #Ravenna verso la costa Forlivese.. bit.ly/radarmeteoER x.com

Maltempo al centro-nord: Toscana in allerta arancione. Italia, la prossima settimana di nuovo gran caldo Meteo Giornale.it, previsioniEstofex (servizio meteo eventi estremi in Europa) lancia l’avviso di livello tre sul Centro Italia per la domenica, tra temporali violenti, grandinate e possibili trombe d’aria, prima che ... noinotizie.it

Domenica di temporali (anche forti) in Toscana. Ma la tregua dal caldo sarà breve: incubo agostoTra pioggia e calo delle temperature, la Penisola vivrà una fase gradevole, con valori nella norma. Ma la pausa non durerà a lungo: la quarta ondata di calore è infatti dietro l'angolo pronta a colpir ... lanazione.it