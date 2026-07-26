teatro city a ottobre aperte le adesioni per il palinsesto

A ottobre si terrà la prima edizione di Teatro City Milano. Il Comune ha avviato la raccolta delle adesioni per le iniziative che comporranno il programma ufficiale. Le organizzazioni interessate possono presentare le proprie proposte per partecipare alla rassegna. La selezione delle attività sarà effettuata sulla base delle candidature ricevute entro una data stabilita. La manifestazione coinvolgerà diversi spazi teatrali e si svolgerà nel centro della città.

Il Comune apre la raccolta delle iniziative che andranno a comporre il palinsesto ufficiale della prima edizione di Teatro City Milano, la manifestazione realizzata dal Comune di Milano – in collaborazione con Fondazione Milano e AGIS Lombarda, con il sostegno del Ministero della Cultura – dedicata alla valorizzazione del sistema teatrale cittadino in programma dal 15 al 18 ottobre. L’avviso pubblico è rivolto ai soggetti che gestiscono teatri e sale teatrali nel territorio comunale e invita a candidare spettacoli, rassegne, festival, spettacoli per bambini e famiglie, prove aperte, visite guidate, laboratori, letture e altre iniziative in programma nei giorni della manifestazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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