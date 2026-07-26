Dal 31 luglio al 2 agosto, TassonArt ha trasformato il centro in un laboratorio culturale a cielo aperto, dedicato alla diffusione della cultura. Per tre giorni, sono stati allestiti spazi e attività pubbliche che hanno coinvolto visitatori e artisti, creando un ambiente di scambio e partecipazione. L’evento ha previsto mostre, performance e incontri aperti al pubblico, senza strutture chiuse o limiti temporali.

Ci sono luoghi che sembrano custodire un silenzio antico, un ritmo diverso. Tassonarla è uno di questi. Per tre giorni – dal 31 luglio al 2 agosto – si trasforma in un laboratorio culturale a cielo aperto. Al via la quinta edizione di TassonArt, mostra diffusa di arte contemporanea che quest’anno indaga il tema ’Terra. Anima e materia’. Un progetto che non si limita a esporre opere, ma che prova a ridisegnare la geografia dell’arte. L’inaugurazione venerdì 31 alle 17.15. Spazio a un percorso immersivo: sculture, installazioni, pittura, performance e video si intrecceranno con vicoli, corti, architetture e paesaggi. A presentare l’evento ieri a Tassonarla Oriano Valenti, presidente del Comitato organizzatore ’Insieme per Tassonarla’ con Monica Gabrielli e i curatori della mostra Samantha Ghironi, Mattia Lapperier e Alessio Manfredi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - TassonArt, cultura diffusa. Laboratorio a cielo aperto. A spasso nella bellezza

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