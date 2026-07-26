Targa limiti di velocità e strade percorribili
È stata aggiornata la normativa sulla circolazione dei monopattini elettrici, con particolare attenzione alla segnaletica, ai limiti di velocità e alle strade percorribili. La legge mira a migliorare la sicurezza di conducenti e passanti, definendo requisiti specifici per l’utilizzo dei mezzi. Vengono stabilite regole chiare riguardo ai segnali stradali, alle aree consentite e alla velocità massima consentita durante la guida.
Maggior sicurezza per conducenti e terze persone, chiarezza sui requisiti necessari. Ecco un riassunto della normativa che regola la circolazione dei monopattini elettrici. La novità di maggior impatto per i proprietari di monopattini riguarda l’introduzione di tre obblighi che allineano questi mezzi a ciclomotori e scooter. In primo luogo, scatta l’obbligo di identificazione: ogni monopattino deve essere dotato di un contrassegno identificativo adesivo plastificato (una vera e propria targa personale legata al proprietario). Insieme alla targa arriva la copertura assicurativa RC (Responsabilità Civile verso terzi), pensata per coprire i danni causati a pedoni o altri veicoli in caso di sinistro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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