Targa limiti di velocità e strade percorribili

Notizia in breve

È stata aggiornata la normativa sulla circolazione dei monopattini elettrici, con particolare attenzione alla segnaletica, ai limiti di velocità e alle strade percorribili. La legge mira a migliorare la sicurezza di conducenti e passanti, definendo requisiti specifici per l’utilizzo dei mezzi. Vengono stabilite regole chiare riguardo ai segnali stradali, alle aree consentite e alla velocità massima consentita durante la guida.