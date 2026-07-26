Tara Davis ha annunciato il cambio di specialità, passando dai salti in lungo ai 100 ostacoli. La campionessa olimpica e mondiale, che ha dominato il salto in lungo nelle ultime stagioni, si prepara ora a competere sulla pista degli ostacoli. La decisione arriva in vista delle prossime competizioni internazionali, con l'obiettivo di migliorare il suo record personale nella nuova disciplina. Davis si allena intensamente per adattarsi alla nuova specialità.

Tara Davis sta dominando il salto in lungo da un paio di stagioni, durante le quali si è laureata Campione Olimpica di Parigi 2024 e Campionessa del Mondo a Tokyo. La fuoriclasse statunitense vanta un personale di 7.20 metri, firmato lo scorso 14 giugno in occasione dell’USATF Grand Prix a Los Angeles (attuale miglior prestazione mondiale stagionale), ma questa annata agonistica priva del grande evento per chi non è europeo la sta stimolando a esplorare altri orizzonti. La 27enne nativa di Mesquite, sposata con Hunter Woodhall (Campione Paralimpico dei 400 metri, categoria T62), ha deciso di riabbracciare per una breve finestra i 100 ostacoli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tara Davis cambia specialità: la Campionessa Olimpica di salto in lungo si sposta sui 100 hs, tempo di spessore mondiale

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