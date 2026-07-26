La Juventus sta negoziando con il Parma per ridurre le richieste economiche sul trasferimento di Zion Suzuki. La priorità resta il portiere e, con Emiliano Dibu Martinez sempre più distante, il club bianconero si sta concentrando su questa alternativa. La trattativa con il Parma riguarda una possibile contropartita per abbassare le pretese del club emiliano, senza ulteriori dettagli sulle cifre o sui termini. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

La priorità in casa bianconera rimane il portiere: ecco gli ultimissimi movimenti da parte della società di corso Galileo Ferraris. Con Emiliano Dibu Martinez sempre più lontano, la Juventus ha virato con decisione in queste ore su Zion Suzuki. Il portiere giapponese con cittadinanza statunitense classe 2002 del Parma piace soprattutto perché ha una grande personalità e perché è molto abile nel gioco con i piedi, caratteristica quest’ultima molto cara a Luciano Spalletti. Miretti (Ansa) – Calciomercato.it Proprio per questo motivo, Carnevali starebbe accelerando per portare subito Suzuki a Torino: il Parma continua a chiedere oltre 30... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Suzuki-Juve, spunta una contropartita per abbassare le pretese del Parma

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