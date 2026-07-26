Supplenze domanda 150 preferenze fino al 29 luglio ore 14 su Istanze online Guida alla compilazione risposte ai quesiti esempi

Dal 16 luglio è possibile presentare la domanda per indicare fino a 150 preferenze per le supplenze, attraverso la piattaforma online. La procedura riguarda candidati inseriti nelle graduatorie GaE e GPS 202628, che vogliono ottenere incarichi fino al 31 agosto o al 30 giugno 2027. La scadenza per la presentazione è il 29 luglio alle ore 14. Sono disponibili guide e chiarimenti per la compilazione.

Al via dal 16 luglio la domanda per le max 150 preferenze: rivolta agli aspiranti inseriti in GaE e GPS 202628 per richiedere l’attribuzione di supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2027. Le domande andranno presentate tra il 16 luglio ore 14.00 e il 29 luglio ore 14.00 tramite Istanze online. La domanda presentata con modalità diversa non sarà presa in considerazione. Possono partecipare solo gli aspiranti inseriti a pieno titolo. Se ottiene l’incarico l’aspirante deve accettare esplicitamente l’assegnazione della sede entro 5 giorni dalla stessa. La mancata accettazione è rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito Saranno a disposizione 150 preferenze. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Domanda 150 preferenze 2026 dal 16 al 29 luglio per supplenze, ruolo GPSsostegno e conferma sostegno

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