Stop Prezzo Unico Nazionale bollette più basse e illusione dei prezzi zonali al Sud

Arera ha annunciato che potrebbe abbandonare il Prezzo Unico Nazionale (PUN), sostituendolo con un sistema di prezzi differenziati in base alle regioni. La proposta è stata presentata nella relazione annuale, in cui viene suggerito di adottare valori dell’energia più variabili a livello territoriale. Questa decisione potrebbe portare a una riduzione delle bollette, ma anche all’introduzione di prezzi zonali al Sud del paese.

Arera va verso l’ abbandono del PUN, il Prezzo Unico Nazionale. Lo ha indicato nella Relazione annuale, proponendo come alternativa la diversificazione del valore dell’energia su base territoriale. Diverse Regioni del Sud hanno protestato per il rinvio dell’introduzione dei prezzi zonali. Questo perché, come ha criticato in particolare il presidente della Calabria Roberto Occhiuto, i territori meridionali ospitano molti impianti per la produzione energetica green e la divisione in zone dei prezzi permetterebbe loro di ottenere bollette più leggere. Sulla carta l’abolizione del Prezzo Unico Nazionale sembra ridurre i costi nelle zone con maggiori impianti green. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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