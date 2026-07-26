Spese energia estate carissima in Lombardia | fino a 928 euro a famiglia

Le spese energetiche per le famiglie in Lombardia raggiungono fino a 928 euro, con un incremento legato all’uso di condizionatori durante un’estate caratterizzata da caldo estremo. Il rialzo dei costi dell’energia elettrica ha contribuito a questa crescita, che riguarda sia le utenze domestiche che i trasporti. La stagione calda, prevista in ripresa, ha già portato a un aumento dei consumi di energia.

Milano, 26 luglio 2026 – L’estate presenta già un conto. E quello delle spese energetiche per case e trasporti si presenta salato. Il caldo estremo (pronto a tornare già dalla prossima settimana) ha provocato un’impennata nell’utilizzo dei condizionatori nelle case, in un anno segnato dall’aumento dei costi dell’energia elettrica. Carburanti e bollette. I carburanti (benzina e diesel) sono schizzati vicino o sopra i 2 euro al litro anche al self service nelle stazioni di rifornimento della regione a causa delle ripercussioni provocate dalla guerra tra Iran e Stati Uniti. Bolletta elettrica e pieni peseranno sui bilanci di una famiglia media lombarda per 724 euro solo nel periodo estivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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