Durante la pandemia, mentre l’Italia cercava mascherine e firmava contratti milionari, un dipendente di Invitalia, impiegato nelle Risorse umane, è stato coinvolto in un'altra attività. La vicenda riguarda un'operazione legata a soldi facili durante l'emergenza sanitaria. Le indagini hanno portato alla scoperta di un procedimento legale contro questa persona. La procedura si sta svolgendo senza coinvolgimenti diretti di altre figure o enti pubblici.

Nel pieno dell’emergenza pandemica, con l’Italia a caccia di mascherine e le imprese lanciate verso contratti milionari, un dipendente di Invitalia formalmente incardinato nelle Risorse umane si ritrova a fare tutt’altro. Leggendo le informative della Guardia di Finanza osserviamo R. U. – questa la sua identità – mandare istruzioni, discutere quantità, trasmettere piani di consegna e soprattutto aprire la porta a un fornitore privato di tessuti senza apparente mandato né autorizzazione dei suoi superiori. Prova a far soldi, direbbe qualche detrattore vedendolo all’opera. Di certo, e questo lo scrivono gli inquirenti, ha un atteggiamento fin... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Soldi facili con la pandemia, ma l'ordine pakistano sfuma

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