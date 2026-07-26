Aryna Sabalenka ha vinto il suo ultimo torneo dello Slam, confermando la sua posizione al vertice del ranking WTA. Serena Williams ha commentato la sua determinazione in campo, affermando di rivedersi in lei. Williams ha sottolineato che Sabalenka dà tutta se stessa in ogni partita, nonostante le difficoltà incontrate di recente nel completare i tornei più importanti. La tennista bielorussa ha continuato a dominare, mantenendo il primo posto in classifica.

Nell’ultimo periodo è stata certamente una delle atlete più discusse per le difficoltà ad arrivare fino in fondo nei tornei dello Slam. Aryna Sabalenka è però sempre la leader del ranking WTA. Serena Williams, in un’intervista ripresa da Tennis 365, ha rivelato come si rivede nell’attuale numero uno del mondo. L’elogio spassionato nei confronti della bielorussa, tennista in cui la statunitense rivede diverse caratteristiche del suo modo di essere: “Sabalenka è la numero 1 ed è una bestia che dà tutta sé stessa in campo. Mi rivedo in lei e questa sua caratteristica mi piace molto”. L’elogio per l’atteggiamento con cui l’attuale numero uno del mondo affronta le sconfitte: “Quando perde, si arrabbia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Serena Williams: “Sabalenka dà tutta sé stessa in campo. Mi rivedo in lei”

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I Was WRONG About Her — Serena Williams ADMITS Something About Coco Gauff

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