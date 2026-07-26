Russia violenta ondata di maltempo su Rostov | i video dei residenti riprendono la bufera di acqua e vento

Da lapresse.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una tempesta violenta ha colpito Rostov sul Don, causando un morto e 28 feriti. Piogge intense e forti venti hanno provocato danni in varie zone della città. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza. I residenti hanno condiviso video della bufera di acqua e vento.

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Una violenta ondata di maltempo ha colpito la città russa di Rostov sul Don, causando la morte di una persona e il ferimento di altre 28. Forti piogge e raffiche di vento hanno provocato danni e disagi in diverse aree della città, dove le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza. Oltre alle vittime e ai feriti, il maltempo ha provocato diffuse interruzioni della corrente elettrica e problemi all’approvvigionamento idrico, mentre numerosi residenti hanno documentato con i loro telefoni la violenza della tempesta. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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