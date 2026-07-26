Ruggeri-Roma resiste la pista spagnola | l’Atletico apre alla cessione

L’Atletico Madrid ha aperto alla cessione di Matteo Ruggeri, modificando le possibilità di trasferimento per il giocatore. La Roma ha mostrato interesse e potrebbe approfittarne. L’arrivo di Grimaldo in squadra ha cambiato gli equilibri sulla fascia, influenzando le decisioni sul futuro di Ruggeri. La trattativa tra le parti è in corso, senza ulteriori dettagli ufficiali al momento.

Cambiano gli equilibri sulla fascia dell’ Atletico Madrid, e la Roma ne approfitta. L’arrivo di Grimaldo ha sicuramente ridisegnato i piani di Simeone, aprendo uno scenario nuovo attorno a Matteo Ruggeri. Dalla Spagna, riporta El Gol Digital, arriva la conferma di un interesse giallorosso concreto per l’esterno. L’effetto Grimaldo sui piani di Simeone. L’operazione che ha portato Grimaldo ai Colchoneros non è un dettaglio di mercato qualunque. Cambia le gerarchie sulla corsia, e apre – di riflesso – alla possibile partenza di Ruggeri, fino a poco fa ritenuto una pedina solida nello scacchiere dell’Atletico. Un incastro tipico del mercato estivo: un arrivo che ne genera un altro, altrove. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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