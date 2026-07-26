Roma Pruzzo | La società deve alzare il livello e fare un colpo alla Malen

Le radio romane sono caratterizzate da una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, con numerosi giornalisti, ex calciatori e opinionisti che contribuiscono alla programmazione. Un fenomeno che si distingue rispetto al resto d’Italia, dove questa varietà di emittenti e figure è meno sviluppata. La discussione si concentra sulla necessità di migliorare il livello di questa offerta mediatica, con alcuni che suggeriscono di fare un “colpo” alla Malen, senza ulteriori dettagli sui metodi o gli obiettivi.

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche: Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Gasp non sta battendo i pugni sul tavolo, anche se al momento non è arrivato ancora nessuno. Con D'Amico non hanno ancora fallito, però sicuramente non ci si aspettava una situazione del genere. Qualche altro obiettivo si poteva prendere. Al momento il mercato è deludente." Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Sono tutti buoni a prendere giocatori da 50 milioni. 🔗 Leggi su Forzaroma.info

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